شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بشكل طفيف بعد اتفاق «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.