شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من الشاي إلى 32 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من الشاي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 32 مليون و473 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت وارداته في شهر أبريل عام 2020 نحو 19 مليون و407 ألف دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليون و66 ألف دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت الواردات من الشاي ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و33 مليون و398 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل مليار و162 مليون و984 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و586 ألف دولار.

ومن بين أهم الواردات كانت اللحوم، بقيمة بلغت نحو 79 مليون و321 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت قيمتها 121 مليون و500 ألف دولار في شهر أبريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 42 مليون و179 ألف دولار، يليها واردات الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 64 مليون و389 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 68 مليون و189 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلفت قيمتها 256 مليون و272 ألف دولار، مقابل 273 مليون و488 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و216 ألف دولار.