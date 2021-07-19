شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن توصيل الغاز لقري مبادرة حياة كريمة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتوصيله للمنازل أحد المستهدفات الرئيسية لمبادرة حياة كريمة، ضمن محور توفير سكن كريم، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتوصيل الغاز لقري مبادرة حياة كريمة، والتي كانت كالتالي..

١ - المرحلة الأولى تضم 1413 قرية تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية منها.

٢- جارى العمل فى 17 قرية جديدة حالياً.

٣- 1337 قرية مقرر توصيلها بالغاز بتكلفة أكثر من 16 مليار جنيه.

٤- 245 قرية انتهى تنفيذ أعمال الصرف الصحى بها جارى دراسة توصيل الغاز الطبيعى إليها.

٥- 423 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم توصيل الغاز إليها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها .

٦-669 قرية من المخطط توصيل خدمة الصرف الصحى إليها ومن المقرر البدء فى توصيل الغاز إليها فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحى.