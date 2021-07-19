شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تدشن متجر إكسبريس الجديد في الجلوية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت شركة التجزئة الرائدة لولو من وجودها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية من خلال الافتتاح الكبير لمتجرها السريع الجديد في قلب الدمام، والذي يقع في الجلوية بلازا.

ويعتبر الفرع الثاني والعشرين لـ «لولو» في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت متاجر المجموعة 211 متجرًا في جميع أنحاء العالم.

ويغطي متجر إكسبريس الجديد مساحة بناء إجمالية تبلغ 43000 قدم مربعة، ويتميز بوجهة تسوق شاملة للأطعمة الطازجة ومحلات البقالة والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، شهيم محمد: «نحن نلاحظ النمو في نمط الحياة ومتطلبات التسوق للسكان في المناطق البعيدة عن مركز المدينة. مما جعلنا نقوم بتقديم خيارات تسوق مريحة جديدة بالقرب من السكان. حتى لا يضطر السكان لقطع مسافات طويلة، وأيضا من خطط توسعنا في المنطقة سيتم افتتاح 4 متاجر أخرى بنهاية عام 2021».

وأضاف: «مع تزايد التجارة الإلكترونية قمنا بتعزيز أسطولنا لتلبية احتياجات المتسوقين من خلال الإنترنت».

وتابع: «يعد المتجر السريع الجديد مكانا لمجموعة متنوعة من المنتجات العالمية، مثل الطعام وأساسيات نمط الحياة، من البقالة إلى الأطعمة الطازجة، والصحة والجمال، والاحتياجات المنزلية، والإلكترونيات، وغيرها الكثير. وذلك من من خلال الدعم المقدم من مكاتب التصدير الخاصة بنا المتواجدة في 22 دولة، مع النظام اللوجستي وضمان استمرارية الإمداد والأسعار العادلة، وأيضا بهذه المناسبة تقدم لولو خصومات الافتتاح الرائعة على مختلف المنتجات في جميع الأقسام».

وأشار إلى أنه في أوقات الإغلاق أثناء أزمة كوفيد 19، لعبت لولو دورًا مهمًا للغاية وضمنت الإمداد المستمر بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة والسلامة لكل من عملائها وموظفيها.