شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: تحسن ظروف السوق شرط إنهاء خفض الإنتاج في سبتمبر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أنه سيتم العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام المقبل إذا سمحت ظروف السوق النفطية.

وقال سموه في ختام اجتماع تحالف أوبك+ أمس الأحد: إنه تلقى خطابا من نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك يؤكد فيه دعم روسيا قرار مجموعة أوبك+، التي أعلنت بختام اجتماعها تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل.

وكانت المجموعة قد أقرت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، فيما بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء -بحسب بيان التحالف- ما نسبته 113 % خلال شهر يونيو الماضي.

وقررت المجموعة خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، بعد تأجيل المفاوضات في بداية يوليو، رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.

وتوافقت المجموعة خلال الاجتماع على زيادة تدريجية للإنتاج، اعتبارا من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.

وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة على انخفاض بعد أن اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت، الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 % لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 % ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية. وعلى الرغم من المكاسب المحدودة، تراجع برنت قرابة 3 % الأسبوع الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل 2020. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط نحو 4 % بأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو إذ ظل الطلب على السلع قويا حتى مع تحول الإنفاق مجددا إلى الخدمات، مما عزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط في الأغلب على مدى عدة شهور سابقة، واصل عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة زيادته البطيئة، ليضيف حفارين في الأسبوع الجاري، ويصل بعدد الحفارات إلى 380 وهو الأعلى منذ أبريل 2020 وفقا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.

وزاد إنتاج الخام الأمريكي 300 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوعين الماضيين، ليرتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020 وفقا لبيانات اتحادية.

وقالت أوبك يوم الخميس الماضي إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات، التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.