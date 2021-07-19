شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من اللحوم تتراجع لـ79 مليون دولار خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من اللحوم في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 79 مليون و321 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت قيمتها 121 مليون و500 ألف دولار في شهر أبريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 42 مليون و179 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات اللحوم تأتي ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و33 مليون و398 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل مليار و162 مليون و984 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و586 ألف دولار.

ومن بين أهم الواردات كانت الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 64 مليون و389 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 68 مليون و189 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلفت قيمتها 256 مليون و272 ألف دولار، مقابل 273 مليون و488 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و216 ألف دولار، إلى جانب واردات الزيوت المكررة بقيمة 114 مليون و668 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 75 مليون و146 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 39 مليون و522 ألف دولار.