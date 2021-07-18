شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.

إيقاف تداول 33 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الدلتا للسكر، غاز مصر، الألومنيوم العربية، القناة للتوكيلات الملاحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بنك التعمير والإسكان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للألومنيوم. إيقاف تداول 33 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الدلتا للسكر، غاز مصر، الألومنيوم العربية، القناة للتوكيلات الملاحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بنك التعمير والإسكان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، أسيك للتعدين-اسكوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شركة النصر للأعمال المدنية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مطاحن ومخابز الإسكندرية، القاهرة للإسكان والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه. البورصة تربح 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 7.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 293.2 ألف جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13048 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2998 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 100 ألف سهم، 425 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، 1000 سهم، 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، 74126 سهم، 1.15 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 100 ألف سهم، 425 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، 1000 سهم، 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، 74126 سهم، 1.15 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 900 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 163 ألف سهم، 75 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 3 آلاف سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الخميس.



مصر الجديدةأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس المقبل بدلًا من 27 يوليو الجاري. مصر الجديدةأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس المقبل بدلًا من 27 يوليو الجاري.

فيما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعديل موقع أرض الشركة بتوسعات مدينة الشيخ زايد بعد المتغيرات المكانية التي طرأت بجوار قطعة أرض المشروع والتي سوف تؤثر على مشروع الشركة المقام على تلك الأرض، وذلك لتفادي أي تداخلات بما يضمن الحفاظ على الطبيعة الخاصة للمشروع ومكوناته والنسق القام، ويحقق الاستفادة العظمى من تلك المتغيرات، وأنه سيتم عرض موقع الأرض المقترح على مجلس إدارة الهيئة.

فيما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تلقيها خطاب اسناد مبدئي يوم الخميس الماضي، لتحالفها مع إحدى شركات المقاولات بخصوص أعمال البنية التحتية بمدينة الشيخ زايد بقيمة 500 مليون جنيه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء إيقاف وقف 3 شركات وهي يونايتد لخدمات الإدارة في مجال الاستثمار، انفستيا لرأس المال المخاطر، كابيتال انتليجينس مصر للتصنيف الائتماني.

كما أعلنت الهيئة، تلقيها طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لشراء حتى عدد 4.702.500 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح السعر 6.25 جنيه للسهم بدلًا من 5.60 جنيه للسهم وجارى دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.