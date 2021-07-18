شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.



إيقاف تداول 33 شركة إيقاف تداول 33 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الدلتا للسكر، غاز مصر، الألومنيوم العربية، القناة للتوكيلات الملاحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بنك التعمير والإسكان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، أسيك للتعدين-اسكوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شركة النصر للأعمال المدنية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مطاحن ومخابز الإسكندرية، القاهرة للإسكان والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه. البورصة تربح 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 7.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 293.2 ألف جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13048 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2998 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 15.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 24.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 12.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.13%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 62.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.839 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.