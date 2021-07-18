شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لاستحواذ المؤسسة العربية المصرفية على بنك بلوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤسسة العربية المصرفية، عن خطتها المستقبلية بعد الاستحواذ على عدد 300 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100% من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر بسعر نقدي 22.33 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار، وهي:

1- نمو محفظة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2- تعزيز مكانة الشركة المستهدفة بالعرض في الخدمات المصرفية للأفراد.

3- تعزيز القدرات الرقمية.

4- زيادة الكفاءة التشغيلية.

وترى المؤسسة العربية المصرفية، عملية الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة استراتيجية جذابة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة طويلة الأمد للبحث عن فرص نمو غير عضوية ومكملة لاستراتيجيته وبصمته الجغرافية.

وتنوي المؤسسة العربية المصرفية، الشروع في عملية اندماج مع بنك بلوم مصر خلال 12 شهرًا لتنفيذ عرض الشراء الماثل وجاري تحديد أسلوب وشكل الاندماج وأساس التقييم الذي سيتم اتباعه.

ويبلغ رأس المال المرخص للمؤسسة العربية المصرفية 3.5 مليار دولار، ويبلغ رأس المال المصدر 3.11 مليار دولار، مسدد بالكامل وموزع على عدد 3.11 مليار سهم بقيمة اسمية دولار لكل سهم، ويبلغ عدد المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر من أسهم المؤسسة العربية المصرفية، هما مصرف ليبيا المركزي والذي يمتلك عدد 1.8 مليار سهم تمثل نسبة 59.4%، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وتملك عدد 23.3 مليون سهم تمثل نسبة 29.7%.

فيما تبلغ أسهم بنك بلوم مصر 299.99 مليون سهم تمثل نسبة 99.99% من رأس المال المصدر مودعة بالحفظ المركزي، وتبلغ عدد الأسهم غير المودعة 816 سهم تمثل نسبة 0.000272% من رأس المال المصدر، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 3 مليارات جنيه مسدد بالكامل وموزع على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ويمتلك بنك لبنان والمهجر نسبة 99.419% من بنك بلوم مصر.