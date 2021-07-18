شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة عقب اجتماع أوبك+ : أحتفظ بسر التوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط لنفسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع تحالف أوبك+ اليوم الأحد،

و ردا على سؤال من إحدى المراسلين الأجانب حول كيفية التوصل لحل وسط بشأن اتتاج النفط: هذا سر أن احتفظ به لنفسي ونحتفظ به جميعا لأنفسنا المشكلة هي انكم تفترضون بغطرسة أننا ليس لدينا الموهبة الفتيةوالذكاء والدبلوماسية وكنتم في غفلة كبيرة عما يربطنا ببعضنا وما يربطنا ببعض تكبر بكثير مما نشرتم وانتم وغيركم للأسف.