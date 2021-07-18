شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل قرار عن الذهب.. أعرف نشتري ولا نبيع الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تراجع أسعار الذهب على مدار هذا الأسبوع لينزل على المستوي العالمي من 1830 دولار إلى 1812 دولار وفق سعر الإغلاق هذا الأسبوع، وتراجع الذهب في مصر من 797 جنيها للجرام إلى 792 جنيها للجرام، نتساءل هل الوقت الحالي ملائم للشراء أم البيع.

- الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بغرض الزينة أو الشبكة.

- الشراء بغرض الاستثمار يحتاج معرفة توجه السوق ويفضل الانتظار.

- مراقبة تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على السوق لمعرفة توجه الأسعار.

- معرفة حركة الدولار تدعم فهم السوق وحركة سعر الذهب.

- لو عندك ذهب احتفظ بيه الأسعار مرشحة لتغيرات كبيرة

سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام، والذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.