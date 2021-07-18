شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأضاحى فى السوق قبل يومين من العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريين بعيد الأضحى المبارك بعد غد الثلاثاء، ويبدأ موسم ذبح الأضاحي والتي تختلف في أسعارها واحجامها، ويوضح الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن أسعار الأضاحي في السوق قبل العيد.

س هل ارتفع أسعار الأضاحي عن العام الماضي؟

أعلنت شعبة القصابين عن ارتفاع أسعار الأضاحي عن العام الماضي بمتوسط 3-5 جنيهات في سعر الكيلو.

س. ما هو سعر الكيلو العجول البقري؟متوسط سعر العجل يبدأ من 18 ألف جنيه، ويتراوح سعر الكيلو بين 57-60 جنيها، متوسط الوزن 280- 750 كجم.





س ما هو سعر العجول الجاموسى؟ متوسط سعر العجل يبدأ من 18 ألف جنيه، ويتراوح سعر الكيلو العجول الجاموسى بين 52-54 جنيها، ومتوسط الوزن 350-750 كجم.

س ما هي أسعار الخرفان؟متوسط سعر الخروف يبدأ من 2800 جنيه، ويتراوح بين 63 - 65 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن الواحد 40 - 75 كجم.

س ماهي أسعار المعاز أو الجديان ؟

متوسط سعر الجدي يبدأ من 2000 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو بين 68 - 70 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن بين 30-50 كجم.