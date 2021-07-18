الاقتصاد

لو هاتعمل فتة في العيد.. اعرف أسعار مكوناتها بالسوق

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفتة احد الأطباق المصرية الرئيسية في عيد الأضحى المبارك ولذلك يقدم ”الخليج 365” رصدا لأسعار مكونات الفتة في السوق المحلى.

 

الأرز يتراوح سعر الكيلو بين 9-12  جنيها للكيلو للمستهلك.

 

الصلصة عبوة الصلصة وزن 300-400 جرام يتراوح سعرها بين 10-13 جنيها للمستهلك. 

 

الثوم يتراوح سعر الكيلو بين 20 - 30 جنيها للمستهلك.

 

ملح كيس 50 - 100 قرشا للكيس سعر المستهلك

 

الفلفل الاسمر يتراوح بين 8-10 جنيها وزن 10 جرام.

 

العيش الدعم 5 قروش للرغيف بينما يتراوح سعر الرغيف السياحي بين 25-100 قرش للرغيف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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