شكرا لقرائتكم خبر عن لو هاتعمل فتة في العيد.. اعرف أسعار مكوناتها بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفتة احد الأطباق المصرية الرئيسية في عيد الأضحى المبارك ولذلك يقدم ”الخليج 365” رصدا لأسعار مكونات الفتة في السوق المحلى. الأرز يتراوح سعر الكيلو بين 9-12 جنيها للكيلو للمستهلك. الصلصة عبوة الصلصة وزن 300-400 جرام يتراوح سعرها بين 10-13 جنيها للمستهلك. الثوم يتراوح سعر الكيلو بين 20 - 30 جنيها للمستهلك. ملح كيس 50 - 100 قرشا للكيس سعر المستهلك الفلفل الاسمر يتراوح بين 8-10 جنيها وزن 10 جرام. العيش الدعم 5 قروش للرغيف بينما يتراوح سعر الرغيف السياحي بين 25-100 قرش للرغيف.