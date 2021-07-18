شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لمتابعة حركة سير العمل بمكاتب البريد قبل إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل إجازة عيد الاضحي المبارك.

وأصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات لجميع قيادات الهيئة على رأسهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وخالد إمام نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، وأحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد بالمرور على كافة مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات بالجودة المطلوبة وتذليل أى عقبات تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوي المواطنين إن وجدت.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات خلال فترة العطلة حتي عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢١.