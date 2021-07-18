شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 1500% معدل نمو استثمارات القرى الأكثر احتياجا آخر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 18-7-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من ابرزها أصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، ومدى تلاقيها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة

التخطيط: 1500% معدل نمو استثمارات القرى الأكثر احتياجًا آخر 3 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، ومدى تلاقيها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "حياة كريمة" مشروع قومى يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.

تابعت "السعيد"، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.

وزيرة الصناعة: إصدار أكثر من 1200 رخصة لتحويل مشروعات للقطاع الرسمي

كدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشارك فى تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تمثل واحدة من أهم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.

واضافت : "كما تسهم المبادرة فى العمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلًا والاعتماد فى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية فى الانتاج والتنمية".

رئيس مصلحة الجمارك: تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة إكس راي بنهاية العام

كشف الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، عن تزويد الموانئ بـ87 جهاز فحص حديث « إكس راى»، الذى يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة «إكس راى»؛ وذلك لضمان عدم الاضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام «الإفراج بنظام إدارة المخاطر».

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، حول نتائج لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، الذى حضره الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر والسودان يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، وأهداف استراتيجية واحدة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ التعاون الاقتصادى مع السودان خلال المرحلة المقبلة؛ بما يُسهم فى تنشيط حركة التجارة البينية.

منى ذو الفقار رئيسًا لاتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لدورة جديدة

فازت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورة جديدة تستمر 4 سنوات تنتهي في عام 2025، يأتي ذلك إيماناً من أعضاء الاتحاد بدورها القيادي في تنمية الصناعة خلال المرحلة الماضية التي شهدت طفرة واضحة في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر لتخدم أكثر من 4 ملايين عميل بمحفظة تمويلية تخطت 47 مليار جنيه في نهاية 2020، بدعم غير مسبوق من الأجهزة المعنية، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم انتخاب عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وعمرو حلمي، مدير عام الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر لبنك مصر، نائبين للرئيس، والدكتورة سهير المصري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أمينًا للصندوق، وتم انتخاب النائبة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، لتكون أمينًا للمجلس.