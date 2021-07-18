شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 4.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.59%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.44%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.42%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.17%، ثم قطاعى الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 1.44%، 1.41%، على التوالي، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.95%، 0.92%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.43%، 0.33%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.07%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 7.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 293.2 ألف جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13048 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2998 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.