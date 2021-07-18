شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين وهبوط الأسواق الإماراتية قبل إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% رابحًا 2.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.03 نقطة، فيما هبطت الأسواق الإماراتية، بينما تعطلت بورصات السعودية والكويت وقطر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% رابحًا 2.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 641.4 ألف دينار بحريني، وصعد قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 7.6% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.66%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 7.36% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.88% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 67 مليون سهم محققة ما قيمته 64.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1197 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 13.35%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.03%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.7 مليون ورقة بقيمة 14.6 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% خاسرًا 3.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7065.129 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 1.248 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 185.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 4232 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.73%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.24%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 4.05%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 5.26%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 302.5 مليون درهم.