شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.6% لبرنت و3.7%لخام غرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الخسائر الأسبوعية الثالثة للمرة الأولي منذ شهر أبريل 2020 ،بنسبة بلغت 2.6 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الثانية ، والأكبر منذ شهر مارس الماضي بنسبة 3.7%.
وسجلت أسعار النفط 73.59 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.81 دولار للبرميل .
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قالت يوم الخميس الماضي، إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي علي النفط خلال العام المقبل 2022، إلي ما يقرب من مستويات التي كانت عليها ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، أي حوالي 100مليون برميل، وذلك بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين .