شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.6% لبرنت و3.7%لخام غرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الخسائر الأسبوعية الثالثة للمرة الأولي منذ شهر أبريل 2020 ،بنسبة بلغت 2.6 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الثانية ، والأكبر منذ شهر مارس الماضي بنسبة 3.7%.

وسجلت أسعار النفط 73.59 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.81 دولار للبرميل .