شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تتفق على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت مجموعة أوبك+ على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أول أغسطس، وتمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022، فيما اتفقت المجموعة على زيادة دة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وزيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا.

واجتمع وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الأحد عبر الإنترنت للاتفاق علي زيادة إمدادات النفط سريعا لمواجهة ارتفاع الأسعار بينما يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر: إن مجموعة أوبك+ وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022، مشيرين إلى أن المجموعة وافقت على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا سابقا.

وأضافت المصادر: إن أوبك+ تهدف لإنهاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022 اذا سمحت ظروف السوق، فيما يضيف تعديل مستوى الأساس لإنتاج أوبك+ النفطي 1.63 مليون برميل يوميا للإمدادات من مايو 2022.

وقالت المصادر: إن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.

واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وكانت المجموعة قد خططت الحد من تخفيض الإنتاج بضخ مليوني برميل إضافية يوميا من أغسطس بسبب صعود الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.