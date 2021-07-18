شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض شراء بنك بلوم مصر بـ6.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية، لشراء حتى عدد 300 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100 % من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر بسعر نقدى 22.33 جنيه للسهم للواحد بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار، يتم سداده بما يعادله بالدولار الأمريكي وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزى، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ويبلغ رأس المال المرخص للمؤسسة العربية المصرفية 3.5 مليار دولار، ويبلغ رأس المال المصدر 3.11 مليار دولار، مسدد بالكامل وموزع على عدد 3.11 مليار سهم بقيمة اسمية دولار لكل سهم، ويبلغ عدد المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر من أسهم المؤسسة العربية المصرفية، هما مصرف ليبيا المركزي والذي يمتلك عدد 1.8 مليار سهم تمثل نسبة 59.4%، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وتملك عدد 23.3 مليون سهم تمثل نسبة 29.7%.

فيما تبلغ أسهم بنك بلوم مصر 299.99 مليون سهم تمثل نسبة 99.99% من رأس المال المصدر مودعة بالحفظ المركزي، وتبلغ عدد الأسهم غير المودعة 816 سهما تمثل نسبة 0.000272% من رأس المال المصدر، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 3 مليارات جنيه مسدد بالكامل وموزع على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ويمتلك بنك لبنان والمهجر نسبة 99.419% من بنك بلوم مصر.

أوضحت نشرة عرض الشراء الإجباري لبنك بلوم مصر، أن المؤسسة العربية المصرفية ستمول عملية الشراء بموجب تمويل ذاتي، وصدر خطاب من بنك المؤسسة العربية المصرفية-مصر يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي 6.7 مليار جنيه.