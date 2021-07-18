سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 18-7-2021

وفى سياق متصل، تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.02 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.