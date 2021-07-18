شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 18-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل، تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.02 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.