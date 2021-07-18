شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-7-2021، في البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع بإغلاق يوم الخميس، وفى بنك قناة السويس سجل 52.02 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، انخفض سعر اليورو اليوم، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.42جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع مقابل 18.43 جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، بإغلاق الخميس، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.95 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.29 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.31 جنيه.

52.29 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.02 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.26 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.