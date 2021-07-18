شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد عند نفس مستويات الإغلاق الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب عالميا ومحليا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام وتسجل اونصة الذهب 1812 دولارا.

سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام، والذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.

مر هذا الأسبوع على سوق الذهب بتغيرات عديدة ليخسر المعدن النفيس قمة صعوده في شهر تقريبا وذلك بعد أن شهد الدولار تغيرات عديدة ليهبط بالمعدن النفيس عالمياً لمستويات قاربت1810 دولار للأونصة، وفي سياق التقرير التالي نحاول فهم تغيرات الذهب ومستقبل حركة الأسعار، وشاهدنا هذا الأسبوع حوالي 22 حدث وتقرير اقتصادي أثرت على اتجاهات الذهب.

وشاهدنا يوم الإثنين 12 يوليو مزاد السندات الأمريكية استحقاق 10 سنوات والثلاثاء 13 يوليو إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (يونيو) وتقرير الاستقرار المالي للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة

الأربعاء 14 يوليو كنا على موعد مع قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي البريطاني ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي وبيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا ومخزون النفط الأمريكي الخام

وشهد السوق يوم الخميس 15 يوليو إعلان معدّل البطالة الأسترالي والتغيّر في التوظيف وإجمالي الناتج المحلي الصيني (سنوي) (الربع 2) ومعدّل البطالة والتغيّر في التوظيف البريطاني ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يوليو) وطلبات إعانات البطالة الأمريكية

الإنتاج الصناعي الأمريكي، وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "باول" ومؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي

واختتم السوق يوم الجمعة 16 يوليو علي هبوط ملحوظ لينزل الذهب من قمة صعوده في شهر تقريبا مع ارتفاع الدولار وإعلان تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمنطقة اليورو مبيعات التجزئة الأمريكية (شهرياً).