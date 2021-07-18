شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام، والذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.
وشاهدنا يوم الإثنين 12 يوليو مزاد السندات الأمريكية استحقاق 10 سنوات والثلاثاء 13 يوليو إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (يونيو) وتقرير الاستقرار المالي للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة
الأربعاء 14 يوليو كنا على موعد مع قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي البريطاني ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي وبيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا ومخزون النفط الأمريكي الخام
وشهد السوق يوم الخميس 15 يوليو إعلان معدّل البطالة الأسترالي والتغيّر في التوظيف وإجمالي الناتج المحلي الصيني (سنوي) (الربع 2) ومعدّل البطالة والتغيّر في التوظيف البريطاني ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يوليو) وطلبات إعانات البطالة الأمريكية
الإنتاج الصناعي الأمريكي، وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "باول" ومؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي
واختتم السوق يوم الجمعة 16 يوليو علي هبوط ملحوظ لينزل الذهب من قمة صعوده في شهر تقريبا مع ارتفاع الدولار وإعلان تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمنطقة اليورو مبيعات التجزئة الأمريكية (شهرياً).