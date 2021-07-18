شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 18-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.42جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ18.43جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.