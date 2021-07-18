شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2228 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13030 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 3471 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3002 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الدلتا للسكر، غاز مصر، الألومنيوم العربية، القناة للتوكيلات الملاحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بنك التعمير والإسكان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، أسيك للتعدين-اسكوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شركة النصر للأعمال المدنية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 100 ألف سهم، 425 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، 1000 سهم، 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، 74126 سهم، 1.15 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 900 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 163 ألف سهم، 75 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 3 آلاف سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس المقبل بدلًا من 27 يوليو الجاري.

فيما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعديل موقع أرض الشركة بتوسعات مدينة الشيخ زايد بعد المتغيرات المكانية التي طرأت بجوار قطعة أرض المشروع والتي سوف تؤثر على مشروع الشركة المقام على تلك الأرض، وذلك لتفادي أي تداخلات بما يضمن الحفاظ على الطبيعة الخاصة للمشروع ومكوناته والنسق القام، ويحقق الاستفادة العظمى من تلك المتغيرات، وأنه سيتم عرض موقع الأرض المقترح على مجلس إدارة الهيئة.

فيما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تلقيها خطاب اسناد مبدئي يوم الخميس الماضي، لتحالفها مع إحدى شركات المقاولات بخصوص أعمال البنية التحتية بمدينة الشيخ زايد بقيمة 500 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء إيقاف وقف 3 شركات وهي يونايتد لخدمات الإدارة في مجال الاستثمار، انفستيا لرأس المال المخاطر، كابيتال انتليجينس مصر للتصنيف الائتماني.