شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+" تجتمع اليوم للاتفاق على زيادة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجتمع وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الأحد في محاولة جديدة للاتفاق علي زيادة إمدادات النفط سريعا لمواجهة ارتفاع الأسعار بينما يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا

واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وكانت المجموعة قد خططت الحد من تخفيض الإنتاج بضخ مليوني برميل إضافية يوميا من أغسطس آب بسبب صعود الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقال مصدر بتحالف أوبك+ لرويترز اليوم الأحد إن كبار المنتجين بالتحالف توصلوا إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى ديسمبر كانون الأول وتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022 ولكن لايزال هناك بعض التفاصيل ينبغي الانتهاء منها.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك أن جدول أعمال اجتماع اليوم سيتضمن دراسة حصة إنتاج أكبر للأمارات وربما لدول أخرى مثل العراق والكويت.