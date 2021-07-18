شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطات مياه الشرب في القليوبية بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار "مجاهد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه أصدر توجيهاته لمدير الأفرع بالمرور على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد على الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وناشد رئيس شركة مياه القليوبية، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع وان تكرار شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الاسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.

ودعا المهندس مصطفي مجاهد، جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات الاضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير المواطنين.