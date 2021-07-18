الاقتصاد

اعرف أسعار الخضروات في سوق الجملة قبل عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - قبل عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-7-2021، استقرارًا لجميع الأصناف وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر. 

 

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو ، والبامية تراوحت بين 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار الطماطم  1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو،  واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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