شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات في سوق الجملة قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-7-2021، استقرارًا لجميع الأصناف وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو ، والبامية تراوحت بين 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.