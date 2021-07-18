شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18-7-2021، وسجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن سعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيهًا للطن.

وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب .