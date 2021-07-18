شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الإيرانى: معدل البطالة بين الشباب حتى عمر الـ 35 بلغ 17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تقرير عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لإيران في عام 2020، أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل البطالة الإجمالي في البلاد بلغ 9.6٪ العام الماضي.

واضاف أن معدل البطالة بين فئة الشباب بين 18 و 35 عامًا كان 16.7٪، وبلغ عدد سكان إيران العام الماضي 84 مليون نسمة، بينهم 36.4 مليون يعيشون في المدن و20.6 مليون في المناطق الريفية.

وفقا للبنك المركزي الإيرانى، يبلغ معدل البطالة في المدن 10.4 % ومعدل البطالة في الريف 7.2%.