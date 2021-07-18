شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 18-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 18-7-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.42جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع مقابل 18.43 جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، بإغلاق الخميس، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلًا 18.42 للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل 18.43 للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

18.58 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.62 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.42 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.42 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 جنيه.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

18.60 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.44 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.