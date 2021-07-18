الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة 24-25 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - قبل يوم من وقفة عيد الأضحى شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-7-2021، استقرارا فى السوق، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 24 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 28-30 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 32 - 33 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 36-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها.  

 

وعن أسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها فى المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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