شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 18-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلًا 18.42 للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل 18.43 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، بإغلاق الخميس، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.42 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وكان سعره يوم الخميس آخر يوم عمل للبنوك، بـ 18.43 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.