شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 18-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 18-7-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك خلال التعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.