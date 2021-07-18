شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات مهمة يجب توافرها للحصول على شقة بنظام التمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسئلة كثيرة تدور في الشارع المصرى حول كيفية الحصول على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة، بفائدة 3 %، وما هي الأوراق التي يجب توافرها للحصول على شقة بنظام التمويل العقارى، ونستعرض معكم أبرز 3 مستندات يجب توافرها قبل الذهاب لأقرب بنك للحصول على شقة من خلال المبادرة الجديدة.

1- رخصة العقار من أبرز الأوراق التي يجب توافرها قبل الذهب للبنك أو شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

2- صورة من السجل العقارى للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

3- شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقارى من خلالها.

هذه المستندات هي الأصل في عملية التمويل العقارى، وتتوقف موافقة البنك على عملية التمويل على هذه المستندات، أما باقى المستندات فمن السهل توافرها.

بالنسبة لمحدودى الدخل هناك شروط أساساية يجب توافرها، تتمثل في الشروط العامة ، وهى أن يكون دخل الأسرة لا يتعدى الـ 6 الاف جنيه، و4500 للأعزب، وأن يكون عمره لا يقل عن 21 عام، ولا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى قبل ذلك.، وفي حال سن المعاش لا يتخطى عمره عند نهاية القرض عن 75 عام وبشرط سداد مبلغ 40 % نقدا من قيمة الوحدة، وقيمة الوحدة لا تتخطى الـ 350 ألف جنيه أو كما يحددها صندوق الإسكان الاجتماعى.

أما بالنسبة لمتوسطى الدخل ، الشروط العامة، لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، ولا يوجد حد أقصى للعمر، ودخل الفرد لا يزيد عن 10 الاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، وألا يكون سبق وحصل على قرض تمويل عقارى من خلال وحدات مشروع الإسكان االاجتماعى قبل ذلك، وقيمة الوحدة تتراوح من 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه، وقيمة مقدم الحجز تتراوح من 15 إلى 20% حسب قيمة الوحدة.