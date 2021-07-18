شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 18-7-2021. استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك قبل عيد الأضحى.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

والجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق