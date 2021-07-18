شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 18-7-2021 ، استقرارا داخل سوق العبور للجملة، تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، أسعار البلطي مزارع 1 سجلت الكيلو 20 - 24جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها للكيلو.

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.