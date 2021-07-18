شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثانى من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، بقيمة تداول بلغت 21.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 62.8%، وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة سيتي كابيتال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 963.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.8%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 722.2 مليون جنيه بنسبة 2.1%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 674.6 مليون جنيه بنسبة 2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 478 مليون جنيه، و 470 مليون جنيه، بنسبة 1.4%، 1.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.