شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الجمال تتجاوز 9 ملايين دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من الجمال قفزة كبيرة في شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الجمال الحية من الفصائل المخصصة للاستهلاك البشري نحو 9 ملايين و336 ألف دولار، بينما لم يسجل شهر إبريل المناظر له العام الماضي استيراد للجمال.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الجمال جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 870 مليون و678 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل مليار و101 مليون و201 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 230 مليون و523 ألف دولار، ومن أهم تلك السلع كانت واردات زيت النخيل والتي بلغت نحو 108 مليون و831 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 71 مليون و192 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 37 مليون و639 ألف دولار، يليها واردات الألبان المركزة فى عبوات وبلغت قيمتها 21 مليون و203 ألف دولار، مقابل 18 مليون و894 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 2 مليون و309 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميـزان التجارى بلغ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 13.3٪.