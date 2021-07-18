شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 698.1 مليون جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 631.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 82 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 511.2 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول 11.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 378.4 مليون جنيه، ثم "شارم دريمز للاستثمار السياحي" بحجم تداول 21.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 293.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول بلغ 4.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 222.7 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 83.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 167.6 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 167.1 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "الملتقى العربي للاستثمارات"، بحجم تداول 39.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 119.6 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.