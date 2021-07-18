شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الشركات.. 5 خطوات لشراء شرائح الموبايلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه معظم أصحاب الشركات، إلى شراء خطوط التليفون المحمول لاستخدامها في الاتصال بالعملاء أو تلقي الشكاوى، وتزيد أهمية هذه الخطوط عند انتشارها باسم الشركة، ولذا وضع جهاز تنظيم الاتصالات قواعد لمننظومة البيع شرائح لتليفون المحمول للشركات وهي:

لفتح حساب شركات لدى أي من شركات المحمول يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا : المستندات المطلوبة من الجهة الراغبة في فتح حساب شركات:

تلتزم شركات المحمول عند إبرام التعاقدات الخاصة بشرائح التليفون المحمول لأنظمة الشركات باستيفاء البيانات والمستندات التالية من الجهة الرغبة في فتح حساب شركات قبل ابرام التعاقد:

ـ صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأنشطة التجارية أو تعهد كتابي موثق ومختوم من الجهات غير التجارية.

ـ إقرار كتابي موثق ومختوم من الجهة المتقدمة باسم المفوض ورقمه القومي.

ـ صورة ضوئية ملونة من الرقم القومي الساري للمفوض.

يقوم المفوض بتوقيع عقد تعاقد يتضمن بند بالتزام الجهة التي يتبع لها المفوض بتحديث بيانات الشرائح في حالة تغيير بيانات المستخدمين الفعليين للشرائح التابعة للجهة.

ثانياً: إجراءات تفعيل شرائح الشركات:

تلتزم شركات المحمول بعد تفعيل أي من شرائح التليفون المحمول التابعة لحساب شركات إلا بعد التأكد من اتباع التالي:

تلتزم الشركات المرخص لها بتسجيل كافة بيانات شرائح الشركات الجديدة ببيانات المستخدمين الفعليين للشرائح.

تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تفعيل الشريحة الجديدة إلا بعد أخذ صورة ضوئية ملونة من الرقم القومي الساري للمستخدم الفعلي للشريحة في حالة المصريين وصورة ضوئية ملونة من جواز السفر الساري ومستند الإقامة الساري في حالة الأجانب.