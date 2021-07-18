شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الأدوية: الحكومة تهتم بملف دعم الصناعة وصرف المتأخرات خطوة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتطوير ملف الصناعات الطبية والدوائية لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المميزات التفضيلية الكبيرة لهذا القطاع والذى يحظى بسمعة جيدة جداً في الخارج.

وأضاف "جورج" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التصدير اهتمام خاص وكبير، ويظهر ذلك واضحًا من خلال توجيهات صرف مستحقات المصدرين المتأخرة، مشيرًا إلى أن التزام صندوق دعم الصادرات بصرف المتأخرات يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، ضرورة استمرار العمل على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التصدير، خاصة للسوق الأفريقي الذى يعتبر أحد أهم الأسواق التصديرية الواعدة لقطاع الصناعات الطبية والأدوية.

ويستهدف قطاع الصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع للسوق الأفريقي 10% خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة في هذا السوق، خاصة أن حجم السواق يصل قرابة 21 مليار دولار.

وقال الدكتور ماجد جورج، إن حجم تصدير للسوق الأفريقي لم يتجاوز 0.5 % ، في حين أن حجم هذا السوق 21 مليار دولار، وكل ما نصدره 75 مليون دولار، وهناك مساحة كبيرة في هذا السوق، ونحاول الوصول إلى 10 % من حجم السوق الأفريقي بواقع 3 مليا دولار، خاصة مع تضاعف حجم السوق إلى 30 مليار دولار عام 2030.

ومن جانب آخر توقع ارتفاع عدد مصانع الأدوية في مصر من 155 مصنع إلى أكثر من 190 مصنع خلال عام من الآن، مشيرا إلى أن اعتماد برنامج صادرات الدواء خطوة تساهم في زيادة التصدير وكذلك عدد المصانع في هذا القطاع.

وأشار إلى أن برنامج دعم الصادرات الجديد سيدعم القطاع من خلال زيادة الاستثمارات فيه، موجها الشكر لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة على الحوافز في البرنامج الجديد، خاصة أن صناعة الدواء اقتربت من 100 عام داخل مصر.