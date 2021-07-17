البتكوين تهبط إلى 31.6 ألف دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.7% منذ مساء اليوم، الجمعة، لتصل إلى 31 ألفاً و631 دولاراً في الساعة 10 من صباح السبت في نيويورك، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرج".

وأشارت قناة "روسيا اليوم" إلى أن أسعار بيتكوين تقلبت بنسبة 2.4%، حيث يتم تداولها بين 31 ألفاً و186 دولاراً و31 ألفاً و947 دولاراً.

وأضافت القناة أن عملة البتكوين انخفضت بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64 ألفاً و870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت 3.7% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 9.1% حتى الآن هذا العام.