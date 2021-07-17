شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» توقع اتفاقية تعاون مع «سدايا» لاستضافة «ديم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية تعاون؛ لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية "ديم"، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.