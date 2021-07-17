شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر "بيتكوين" إلى 31 ألفا و631 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 7ر0% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 31 ألفا 631 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4ر2%، حيث يتم تداولها بين 31 ألفا و186 دولار و 31 ألفا و947 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 نيسان/أبريل.

وفقدت عملة بيتكوين 7ر3% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 1ر9% حتى الآن هذا العام.