توفير اللحوم.. توجيهات عاجلة من وزير التموين استعدادا لعيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها، وقال كمال أن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أجرى العديد من الإتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً الى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية، مضيفاً أن كل مجمع يصل إلية هذه الأيام اكثر من ‏عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم

كما تلقى المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ‏ومعاونه تقريراً من المركز الاعلامي التابع له، وأفاد التقرير الوارد اليه من ‏المركز الاعلامي الذي قام بجولة اليوم على الكثير من المجمعات الاستهلاكية وتم التأكد من توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة، وأكد التقرير الوارد الى ‏السيد الأستاذ الدكتور الوزير وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بإسعار اللحوم، واشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏في وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الاضحى المبارك.‏

كما أكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن وزير التموين قد شدد على مديريات ‏التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الاضحى المبارك للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز ايضاً.