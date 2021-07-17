الأحد يوم عمل.. البنك المركزي يعلن مدة تعطيل العمل بالبنوك خلال إجازة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال البنك المركزي المصري، إن غدًا الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وليس إجازة.

وأكد المركزي في بيان، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

ووفق القرار، تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

