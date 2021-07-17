شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات الدولة تقدم الدعم اللوجستي لـ30 جهة مشاركة بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المجمع الحكومي بحمي المشاعر بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، ما يقارب من 30 قطاع حكومي و خدمي، من بينها (وزارة الإعلام، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، البريد السعودي، الأحوال المدنية، النيابة العامة، شركة الكهرباء، الهيئة العامة للنقل، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).

وتقدم الهيئة لتلك القطاعات كافة خدمات الدعم اللوجستي في المجمع مثل تسخير البنية التحتية للتقنية الرقمية وخدمات الاتصالات، وخدمات الطاقة، والصيانة و التشغيل، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولفتت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنها تعمل على إدارة المجمعات الحكومية ومنها المجمع بحمى المشاعر بمكة وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية وكفاءة الطاقة التي تحقق الإستدامة لعقارات الدولة، ومما يسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية و الإنتاجية و الإستخدام الأمثل للمباني، إضافة إلى تحسين نظم وآليات تقديم عمل القطاعات المشاركة في تنظيم الحج.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل حثيث على إنجاز مسـتهدفاتها الإستراتيجية نحو حماية الثــروة العقاريــة للدولــة وتعظيــم دورهــا التنمــوي والاقتصادي ورفــع مســاهمة القطــاع العقــاري الحكومــي فــي الناتــج المحلــي، والمضــي قدمـا نحـو آفـاق واعـدة للتنميـة العقاريـة والاقتصادية الشـاملة، وذلك في إطار الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030