الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيه للطن

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 17-7-2021، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث استقرت جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية. 

 

وسجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن كسعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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