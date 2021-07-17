شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 792 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بختام تداولات الأسبوع بقيمة جنيه واحد، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع انخفاض السعر العالمي للمعدن النفيس عالمياً إلي مستويات 1812 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1812 دولارا.

أسعار الذهب تراجعت إذ تقلصت جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار وانتعاش العوائد مما دفع المعدن الأصفر للنزول عن أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار، وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.

وقال دانييل غالي إستراتيجي السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز، إن عدم قدرة الذهب على الاستفادة بشكل كبير من ضعف العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة يشير إلى أنه سيظل عرضة للتأثر بمزيد من التراجع.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي الأمريكي سيظل يميل إلى التيسير، مما قاد الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس الخميس.